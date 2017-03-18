نجاح جديد لسياسة ” الجوع أو الركوع – الموت أو التهجير ” .. حمص : بدء عملية تهجير الآلاف من حي الوعر المحاصر ( صور + فيديو )

بدأت صباح اليوم السبت عملية تهجير الدفعة الأولى من أهالي حي الوعر في حمص، بعد سنوات من الحصار والمجازر التي ارتكبتها ميليشيات بشار الأسد بحقهم.
ويقضي الاتفاق الذي رضخ له الأهالي والمقاتلين بخروجهم إلى مدينة جرابلس في ريف حلب.
وفيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “الاتفاق” الموقع بضمانة روسية ينص على خروج أكثر من 12 ألف شخص على دفعات خلال الأسابيع المقبلة، فيما قال ناشطون في الحي إن عدد المهجرين سيبلغ حوالي 18 ألف شخص.
عكس السير
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الثور الابيض ينتظر ليقول اكلت يوم اكل الثور الاسود ولا يحرك ساكنا حيث استفرد النظام بكل قطعة من ارض الثورة السورية وبقي الجميع دون حراك وما زالوا كذلك تحت مسميات كاذبة من المفاوضات والهدنة والعدو الفارسي الروسي وذيل الكلب يبطش ويقتل دون هوادة وانضم الامريكان اليهم الان في العلن بعد ان واربوا في مواقفهم ست سنوات