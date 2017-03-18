نجاح جديد لسياسة ” الجوع أو الركوع – الموت أو التهجير ” .. حمص : بدء عملية تهجير الآلاف من حي الوعر المحاصر ( صور + فيديو )

بدأت صباح اليوم السبت عملية تهجير الدفعة الأولى من أهالي حي الوعر في حمص، بعد سنوات من الحصار والمجازر التي ارتكبتها ميليشيات بشار الأسد بحقهم.

ويقضي الاتفاق الذي رضخ له الأهالي والمقاتلين بخروجهم إلى مدينة جرابلس في ريف حلب.

وفيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “الاتفاق” الموقع بضمانة روسية ينص على خروج أكثر من 12 ألف شخص على دفعات خلال الأسابيع المقبلة، فيما قال ناشطون في الحي إن عدد المهجرين سيبلغ حوالي 18 ألف شخص.

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