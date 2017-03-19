” البلم ” يعود إلى الواجهة .. و أعداد كبيرة من اللاجئين تصل اليونان قادمة من تركيا

أوضحت اللجنة المكلفة بإدارة أزمة اللاجئين في اليونان الأحد أن إجمالي عدد القادمين من صباح أول أمس الجمعة حتى صباح اليوم الأحد، بلغ 362 شخصا.

وقد بلغ متوسط عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان، خلال أول أسبوعين من آذار/مارس الجاري، نحو 35 شخصا يوميا.

وتتابع الحكومة اليونانية باهتمام بالغ عدد المهاجرين القادمين يوميا، حيث كان ساسة أتراك أثاروا الشكوك مرارا خلال الأيام الماضية حول اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي كان قد دخل حيز التنفيذ قبل عام بالضبط.

وذكرت دوائر في خفر السواحل اليونانية اليوم أن ارتفاع أعداد المهاجرين يعود حتى الآن إلى تحسن الظروف الجوية السائد حاليا في بحر إيجة.

ويتواجد حاليا في الجزر اليونانية نحو 14 ألف و200 لاجئ ومهاجر ينتظرون فحص طلبات لجوئهم حتى يتمكنوا بعد ذلك من مواصلة سفرهم إلى أوروبا.

وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على إعادة اللاجئين المرفوضين من الجزر اليونانية إلى تركيا، ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين المقيمين في اليونان نحو 62 ألف و500 شخص.

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