الدوري الإيطالي : فوز صعب لنابولي و يوفنتوس يتخطى سمبدوريا بهدف كوادرادو

فاز نابولي بصعوبة على مضيفه امبولي 3-2 الاحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وصعد موقتا الى المركز الثاني، فيما حقق يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر فوزا صعبا على سمبدوريا 1-صفر.

ورفع نابولي رصيده الى 63 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على روما الذي يستضيف في وقت لاحق ساسوولو، في حين وقف رصيد امبولي السابع عشر عند 22 نقطة.

على ملعب كارلو كاستيلاني، جدد نابولي الذي ودع مسابقة دوري ابطال اوروبا بخسارته مرتين في ثمن النهائي وبنتيجة واحدة (1-3) امام ريال مدريد الاسباني حامل اللقب، فوزه على امبولي بعدما هزمه ذهابا 2-صفر، وحقق انتصاره الثالث على التوالي محليا منذ خسارته على ملعبه أمام اتالانتا برغامو صفر-2 في المرحلة السادسة والعشرين.

وبعد تلك الخسارة التي عززت موقع روما في المركز الثاني، فاز نابولي على الاخير 2-1 على الملعب الاولمبي في العاصمة وعاد منافسا قويا له على الوصافة، ثم على كروتوني الوافد الجديد وصاحب المركز قبل الاخير 3-صفر.

وسنحت فرصة مبكرة لنابولي للتقدم من ركلة جزاء حصل عليها البلجيكي درايس مرتنز بعدما أسقطه اندريا كوستا داخل المنطقة، انبرى لها اللاعب نفسه وسددها في قدم الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي وحاول البرازيلي جورجينيو اعادتها الى المرمى برأسه فسقطت على سطح الشبكة (7).

وتقدم نابولي بعدما رفع المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام كرة من الجهة اليسرى تهيأت من رأس احد المدافعين امام لورنتسو اينسينيي تابعها بهدوء في اللزاوية اليمنى السفلى (19).

وحصل الاسباني خوسيه كايخون على ركلة حرة عن قوس منطقة امبولي نفذها مرتنز وسجل الهدف الثاني لنابولي معوضا اهداره الفرصة الاولى (24).

وانهى نابولي الشوط الاول متقدما بثلاثية حاسما النتيجة بشكل عملي بعدما حصل كايخون على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل مانويل باسكوال، نفذها هذه المرة اينسينيي وسجل الهدف الثاني الشخصي هو الثاني عشر له في البطولة (38).

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة بشكل كامل لامبولي الذي استطاع تسجيل هدفين لم يجنباه الخسارة السابعة عشرة هذا الموسم.

وقلص المغربي عمر القدوري الفارق من ركلة حرة حصل عليها بنفسه اثر خطأ ارتكبه كايخون ضده (70).

وحصل امبولي على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه غلام ضد البوسني رادي كرونيتش نفذها بنجاح ماسيمو ماكاروني وسجل منها الهدف الثاني لاصحاب الارض (82).

– يوفنتوس نحو السكوديتو –

وتابع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة السابقة الذي خسر آخر مرة على ملعب ميلان صفر-1 في 22 تشرين الاول/اكتوبر، نجاحاته، وحقق فوزه الرابع والعشرين (مقابل تعادل واربع هزائم) بعدما تغلب بصعوبة على مضيفه سمبدوريا 1-صفر.

وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا عبر الكولومبي خوان كودرادو الذي تابع في الشباك برأسه كرة عرضية رفعها الغاني كوادوو اسامواه (7).

وتعرض يوفنتوس لضربة موجعة باصابة احد هدافيه الارجنتيني باولو ديبالا (8 اهداف) بشد عضلي، واستبدل بالكرواتي ماركو بياتسا (28).

وفي الشوط الثاني، كان سمبدوريا الطرف الافضل وهدد مرمى جانلويجي بوفون خصوصا عبر لاعب يوفنتوس السابق فابيو كوالياريلا حتى اطلاق صافرة النهاية التي اعلنت فوز فريق “السيدة العجوز” رافعا رصيده الى 73 نقطة بفارق 10 نقاط عن نابولي.

وسقط لاتسيو الرابع في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كالياري، فلم تكن نتيجته افضل من انتر ميلان الخامس الذي تعادل امس مع تورينو 2-2 واكتفى بنقطة ايضا، فاغتنم اتالانتا الموقف ولحق بالاخير بعدما رفع رصيده الى 55 نقطة اثر فوزه الصريح على ضيفه بيسكارا الاخير 3-صفر.

وافتتح اتالانتا، مفاجأة البطولة الحالية، التسجيل بواسطة الارجنتيني اليخاندرو غوميز الذي تابع عرضية من الهولندي هانز هاتبور (13).

وفي الشوط الثاني، عزز البرتو غراسي تقدم اصحاب الارض بالهدف الثاني مستفيدا من عرضية غوميز (69)، ثم اختتم غوميز نجم اللقاء الثلاثية في الوقت بدل الضائع بمساندة من العاجي فرانك كيسييه (90+3).

وقلب بولونيا تخلفه امام ضيفه كييفو فيرونا بهدف سجله الارجنتيني لوكاس كاسترو اثر تمريرة من روبرتو اينغليزي (40) الى فوز عريض في الشوط الثاني 4-1.

وادرك سيموني فيردي التعادل اثر تمريرة متقنة من التشيكي لاديسلاف كريتشي (61)، ومنح السويسري بليريم دزيمايلي التقدم لاصحاب الارض من ضربة رأس اثر عرضية من فيديريكو دي فرانشيسكو (72).

واضاف دزيمايلي الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه بعد ان قاد فيردي هجمة معاكسة سريعة (90)، واختتم دي فرانشيسكو المهرجان بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع بسيناريو مماثل ومساندة من دومينيكو ماييتا (90+3).

وانتظر فيورنتينا حتى الدقيقة الاخيرة لتحقيق الفوز على مضيفه كروتوني المتواضع وخطف النقاط الثلاث بهدف يتيم سجله الكرواتي نيكولا كالينيتش اثر كرة بينية خلف الدفاع من ريكاردو سابونارا انهاها في الشباك (90) مسجلا هدفه الرابع عشر في البطولة.

ويلعب لاحقا اودينيزي مع باليرمو.

وافتتحت المرحلة السبت بلقاء ثان فاز فيه ميلان على جنوى 1-صفر. ( AFP )

– ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 73 نقطة من 29 مباراة

2- نابولي 63 من 29

3- روما 62 من 28

4- لاتسيو 57 من 29

5- انتر ميلان 55 من 29

اتالانتا 55 من 29

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