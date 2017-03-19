دمشق : معارك عنيفة بين ميليشيات النظام و الفصائل المعارضة .. و الأخيرة تنجح بوصل جوبر بالقابون ( فيديو )

معارك عنيفة بين الطرفين في أحياء برزة وتشرين في شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
شنت الفصائل المعارضة في دمشق هجوماً كبيراً على ميليشيات بشار الأسد في منطقة جوبر ومحيطها، وتمكنت من تحرير عدة مناطق، وسط استمرار الاشتباكات وارتفاع أعمدة الدخان ومشاهدتها في عدة مناطق بدمشق.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “قتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما قضى 12 مقاتلا من الفصائل الإسلامية، في الاشتباكات التي دارت خلال الـ24 ساعة الماضية على أطراف دمشق الشرقية”.
وبدأت قوات النظام منذ شهر هجوما على أحياء برزة وتشرين والقابون، يهدف إلى فصل حي برزة وهو منطقة مصالحة عن الحيين الآخرين ومنع انتقال مقاتلي الفصائل بينها، وقامت خلال ذلك باستهداف تلك المناطق بعشرات الغارات الجوية على الرغم من وقف إطلاق النار المزعوم الذي لطالما تحدثت عنه روسيا ودي ميستورا.
ويهدف الهجوم النظامي، وفق المرصد إلى الضغط على الفصائل التي تسيطر على حيي القابون وتشرين وأبرزها جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام، لدفعها إلى توقيع اتفاق مصالحة.
وتمكنت قوات النظام السبت من السيطرة على أجزاء واسعة من شارع رئيسي يربط حيي برزة وتشرين بعد معارك عنيفة ترافقت مع عشرات الضربات المدفعية والصاروخية التي نفذتها على محاور القتال ومناطق في الحيين.
وردا على تقدم قوات النظام، شنت الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) هجوما بدأ بتفجير عربتين مفخختين، وانتهى بالسيطرة على المنطقة الواقعة بين القابون وجوبر.
ويعد حي جوبر “خط المواجهة الأول” بين الفصائل وقوات النظام في دمشق، باعتباره أقرب نقطة إلى وسط العاصمة تتواجد فيها الفصائل.
وانطلاقاً من جوبر وصولاً إلى القابون، سيطرت الفصائل على كل من معمل الحلو ومؤسسة الكهرباء ومؤسسة سادكوب ومعمل النسيج والمنطقة الصناعية، فيما تضاربت الأنباء حول السيطرة الكاملة على “كراجات العباسيين”.
لا ينتصرالاالحق اللة يحمي سوريا مثل شعبي عدو جدك مابودك
اللهم كن معنا ولا تكن علين واحفظ الله سنة في شامنا ويمننا وفي كلي مكان
رصاصه في دمشق خير من مليون رصاصه في المحافظات الأخرى.. النظام لن يسقط الا بتحرير دمشق.
اللهم انصرهم
اللهم سدد رميهم
اللهم اربط على قلوبهم
اللهم ثبت أقدامهم
اللهم امددهم بجند من عندك
اللهم اجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم
اللهم انزع الغل والبغضاء والخوف من قلوبهم
اللهم اجعل جهادهم في سبيلك
اللهم سهل لهم كل صعب ويسر أمرهم لكل خير
اللهم كن لهم ولا تكن عليهم
اللهم احفظ المجاهدين وارحمهم
اللهم البسهم دروع من دروعك
اللهم اجعل نيران الأعداء بردا وسلامة عليهم يارب العالمين
ياالله يا ارحم الراحمين
بتحرير دمشق و … معركة الساحل.