ألمانيا : ميركل تهدد بمنع مسؤولين أتراك من المشاركة بفعاليات انتخابية

هددت المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، الاثنين بمنع المسؤولين الأتراك من المجيء للمشاركة في تجمعات انتخابية مؤيدة للرئيس التركي في ألمانيا، وذلك بعد الهجمات الجديدة التي شنها ضدها رجب طيب اردوغان.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في هانوفر إلى جانب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن الحكومة الألمانية “تحتفظ بحق إعادة النظر في الاذونات” التي صدرت حتى الآن بمشاركة مسؤولين سياسيين أتراك في تجمعات في ألمانيا قبل الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/أبريل.

وكانت ألمانيا قد انتقدت في وقت سابق من اليوم اتهام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بأنها “تطبق أساليب نازية” ضد الأتراك والمسؤولين الأتراك في بلادها ووصفته بأنه غير مقبول.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية “تشبيهات النازية غير مقبولة بأي شكل”، مضيفة أن الأمر يتوقف على تركيا لتخفيف حدة تصريحاتها والحيلولة دون الإضرار بالعلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن إردوغان كان قال في كلمة بمدينة اسطنبول أمس الأحد “أنت الآن تطبقين الأساليب النازية يا ميركل… ضد إخوتي الذين يعيشون في ألمانيا وضد وزرائي ونوابي الذين يزورون ألمانيا. هل يتناسب هذا مع أخلاقيات السياسة؟ ليست مهمتك دعم التنظيمات الإرهابية بل ترحيلها. (REUTERS-AFP-DW)

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