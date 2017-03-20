أهالي حي الوعر المهجرون من حمص يصلون إلى جرابلس

وصل ألف و354 مدنيا سوريا من مهجري حي “الوعر”، في مدينة حمص، إلى مخيم اللاجئين في مدينة جرابلس بريف حلب.

ووصلت قافلة تتألف من 32 حافلة تحمل مدنيين مهجرين من الوعر، إلى مدينة الباب بحلب، بعد رحلة استغرقت 22 ساعة، قبل انتقالها إلى جرابلس”.

وتم نقل المدنيين إلى مخيم أنشأته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في قرية العمارنة بجرابلس، ثم جرت تلبية جميع احتياجتهم الأساسية.

وقال رئيس فرع “آفاد” في ولاية غازي عنتاب التركية، سنان أتاقان، إن “آفاد أنشأت 230 خيمة لـ230 عائلة في المخيم المذكور، الذي يبلغ مساحته 12 دونما (يعادل 1000 متر مربع)”.

ولفت إلى أن “الجرحى والمرضى جرى نقلهم إلى المستشفيات، فيما الأطباء قاموا بتلقيح الأطفال في المخيم”.

وأشار أتاقان إلى “تأسيس آفاد لـ 100 خيمة جديدة في مكان آخر، تحسباً لقدوم مهجرين جدد إلى المنطقة”.

وستتولى منظمة الهلال الأحمر، ورئاسة الطوارئ والكوارث التركية، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، ومنظمات وجمعيات تركية أخرى، رعاية شؤون المهجرين واستقبالهم في كل من ريف حلب الشمالي وإدلب. (ANADOLU)

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