الاتحاد الأوروبي يضع 4 ضباط من جيش بشار الأسد متهمين بقصف المدنيين بالكيماوي على قائمته السوداء

وضع الاتحاد الاوروبي الاثنين على قائمته السوداء اربعة ضباط سوريين متهمين باستخدام “اسلحة كيميائية ضد مدنيين” في عامي 2014 و2015.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يضم الدول الاعضاء ال28 في الاتحاد ان المجلس “اضاف اربعة ضباط على لائحة الاشخاص المستهدفين باجراءات فرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري”.

واوضح ان “الاتحاد الاوروبي ادرج اربعة اشخاص على اللائحة لدورهم في استخدام اسلحة كيميائية ضد مدنيين”.

والقائمة السوداء وعلى رأسها بشار الاسد وشقيقه ماهر واللواء علي مملوك، باتت تشمل 239 شخصا جمدت ارصدتهم في الاتحاد الاوروبي ويحظر دخولهم الى دوله.

ولن تكشف هوية الضباط الاربعة الجدد الا بعد نشر هذا القرار الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد.

ويشتبه في انهم شاركوا في هجمات “بين نيسان/ابريل 2014 وايلول/سبتمبر 2015” بحسب مصدر دبلوماسي ما يتطابق مع “الفترة التي درستها” لجنة تحقيق للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وخلصت اللجنة الى ان عدة وحدات في الجيش السوري القت مواد سامة على ثلاث بلدات في شمال سوريا في 2014 و2015.

وفي شباط/فبراير طلبت اللجنة عبثا من الحكومة السورية اسماء القادة والوحدات العسكرية المتورطة في هذه الهجمات. (AFP)

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