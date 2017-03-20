الجعفري : روسيا وجهت رسالة ” من كعب الدست ” لإسرائيل .. و لا أستبعد أن يشتبك الطرفان إن تكرر القصف الإسرائيلي على سوريا

قال مندوب بشار الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن “موسكو وجهت رسالة من كعب الدست إلى الاحتلال الإسرائيلي” على خلفية غاراته الأخيرة.

وزعم الجعفري، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الخارجية الروسية استدعاء سفير الاحتلال الإسرائيلي وأسمعوه رسالة من (كعب الدست) فحواها أنه يجب إيقاف العمليات الإسرائيلية في سوريا، وأن موسكو غير راضية على استمرارها لأن التصعيد سيكون سيد الموقف حينها”.

ولم يستبعد الجعفري “إمكانية حصول اشتباك بين الاحتلال الإسرائيلي وروسيا إن تكررت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي السورية .. الإسرائيليون سيحسبون مليون حساب الآن”.

وأكد الجعفري أن الغارات جاءت لأن “العدو شعر أن معركتنا ضد تنظيم داعش أسفرت عن انتصار كبير على الإرهاب في تدمر وحلب .. الرد العسكري السوري هو رد عسكري مناسب على الاعتداء الإسرائيلي”.

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