بشار الأسد يفرض تسعيرة جديدة لترخيص الأسلحة في مناطق سيطرته

أصدر بشار الأسد، يوم الأحد، قانوناً تم بموجبه تعديل قانون الأسلحة والذخائر في مناطق سيطرة ميليشياته.

وتطرق القانون إلى تعديل رسوم التراخيص للأسلحة على الشكل التالي، وفق ما أوردت وسائل إعلام النظام:

– ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.

– ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.

– ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.

– ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

– ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

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