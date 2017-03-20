حلب : تركيا تخطط لبناء مشفى كبير في جرابلس و ترسل كوادر طبية و تعليمية إلى الباب

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر التركية، كرم قنق، إنهم سيرسلون كوادر طبية وتعليمية وفي مجال الخدمات المختلفة، لمساعدة سكان مدينة الباب في العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأوضح قنق أن 60% من مباني المدينة مهدّمة كليًا أو جزئيًا، مضيفًا أنهم قرروا إرسال كوادر في مجالات مختلفة من أجل دعم أهالي الباب، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والطبية والغذائية.

ولفت قنق إلى أن عدد سكان المدينة يبلغ في الوقت الحالي نحو 75 ألف شخص، وأضاف أن أولويات القادمين إلى “الباب” هي المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

وأفاد رئيس الجمعية، أن حالات الإصابة جراء ألغام زرعها تنظيم “داعش” الإرهابي في وقت سابق، منتشرة بين صفوف السكان، وأن قسمًا من هؤلاء المصابين يتم إرسالهم إلى تركيا بغرض العلاج.

وقال في هذا الإطار، إن الهلال الأحمر التركي، سيدعم مستشفى خاص في المدينة من حيث توفير المعدات الطبية وتشغيله، موضحًا أن المستشفى سيدخل حيز الخدمة خلال 15 يومًا تقريبًا.

وأكد قنق، أنهم يخططون لبناء مستشفى كبير في منطقة جرابلس (شمال) بالتعاون مع وزارة الصحة التركية. (ANADOLU)

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