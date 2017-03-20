روسيا تقيم قاعدة عسكرية لها في عفرين ( فيديو )

أعلن متحدث باسم وحدات الحماية الكردية، الاثنين، التوصل للاتفاق مع روسيا لإقامة قاعدة عسكرية في مناطق سيطرتها.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله إن “قوات روسية تقيم قاعدة عسكرية في عفرين بالاتفاق مع الوحدات”، مشيرا إلى أنه تم “التوصل للاتفاق بين روسيا والأكراد السوريين الأحد”.

كما كشف أن القوات الروسية عرضت، في إطار الاتفاق نفسه “تدريب وحدات حماية الشعب”.

ونشرت صفحات وناشطون أكراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر ما قالوا إنها المدرعات الروسية في عفرين.

المصدر : صفحات وناشطون كرد – فيسبوك

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