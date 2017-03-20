طريقة جديدة لاستخدام البكتيريا في زيادة المناعة

ذكرت مجلة Nature Reviews Microbiology أن مجموعة من العلماء الروس والأمريكيين توصلوا لطريقة جديدة تعتمد على البكتيريا لتقوية جهاز المناعة.

ووفقا للمجلة فقد “تمكن علماء تابعون لمعهد ماساتشوستس الأمريكي ومعهد سكولكوفو الروسي، من التوصل إلى منظومة جديدة تدعى CRISPR-Cas هدفها تقوية الجهاز المناعي عند الإنسان، المنظومة الحديثة ترتكز على فكرة جديدة هي الاعتماد على البكتيريا لمحاربة الفيروسات التي قد تهاجم جسم الإنسان”.

وعن المنظومة الجديدة قال العلماء: “في منظومة CRISPR-Cas تقوم البكتيريا بالاحتفاظ بأجزاء معينة من جينات الفيروسات وتقوم بتخزين المعلومات المتعلقة بتلك الجينات، وعند مهاجمة تلك البكتيريا من قبل الفيروسات تتعرف البكتيريا المبرمجة مسبقا على الحمض الجيني للفيروسات وتقوم بمهاجمته لتقضي بدورها على الفيروس الدخيل”.

وأضاف العلماء وفق ما ذكرت وكالة تاس الروسية “لقد توصلنا إلى تلك المنظومة الفريدة بعد الكثير من البحوث والتحليلات التي أجريناها على قواعد البيانات التي تتعلق بعلم الجينات، خلال بحوثنا واجهنا العديد من المنظومات البيولوجية غير الاعتيادية من حيث الصفات، ومنظومتنا الجديدة تشبه إلى حد ما تلك المنظومات”.

وأشار العلماء إلى أن اكتشاف هذه المنظومة له أهمية كبيرة من الناحية العلمية، ففضلا عن إمكانية استخدامها مستقبلا في تقوية الجهاز المناعي، يمكن الاعتماد على الجينات التي تقوم باستخلاصها لمحاربة بعض الأمراض التي تصيب الإنسان.

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