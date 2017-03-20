فيلم ” الجميلة و الوحش ” يحقق إيرادات قياسية في عرض الافتتاح

تصدر فيلم “الجميلة والوحش” في نسخته الجديدة، من إنتاج شركة #والت_ديزني، إيرادات السينما الأمريكية بتحقيقه إيرادات فاقت 170 مليون دولار في الافتتاح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويعد الفيلم الذي حطم الرقم القياسي المسجل لشهر مارس/آذار، الأحدث بين الأفلام التي تعرض في قاعات السينما ضمن استراتيجية ديزني لتحويل أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية إلى النسخة السينمائية.

ومن ضمن الأفلام المربحة ضمن استراتيجية ديزني نجد فيلم “أليس في بلاد العجائب” الذي حصد مليار دولار عالميا، و”سندريلا” الذي حصد 543.5 مليون دولار، و”جانغل بوك” الذي حقق إيرادات بلغت نحو 967 مليون دولار.

وتعتزم ديزني في الوقت الحالي إعادة إنتاج فيلمي الرسوم المتحركة “دامبو” و”مولان” في إطار الاستراتيجية ذاتها.

الجدير بالذكر أن الشركة أنفقت 160 مليون دولار لإنتاج فيلم “الجميلة والوحش”، ويتوقع الخبراء أن يحقق العمل أرباحا بأضعاف تكلفته بعد إحصاء مبيعات التذاكر والمبيعات التجارية من تصميمات الملابس التي ارتدتها الأميرة “بيل” في الفيلم والتي تؤدي دورها الممثلة، إيما واتسون.

وجاء فيلم “كونج: سكال أيلاند” في المركز الثاني بإيرادات السينما الأمريكية لهذا الأسبوع، حيث انخفضت إيراداته بـ 53 % لتصل إلى 28.8 مليون دولار، ويحقق إجمالي عائدات محلية بنحو 110.1 مليون دولار.

وحل بالمرتبة الثالثة فيلم “لوجان” الذي جمع 17.5 مليون دولار ليبلغ إجمالي عائداته 184 مليون دولار.

في حين جاء في المرتبة الرابعة فيلم “جيت آوت” وحصد 13.2 مليون دولار ليصل إجمالي عائداته إلى 133.1 مليون دولار، ويعد هذا الفيلم الأكثر تحقيقا للأرباح هذا العام نسبة لميزانية إنتاجه التي بلغت 4.5 مليون دولار فقط. ( reuters )

عكس السير