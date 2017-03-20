هوميلس : ديمبلي أفضل موهبة حالياً في كرة القدم

من المعروف على مدافع #بايرن_ميونيخ والمنتخب الألماني #ماتس_هوميلس أنه يتفاعل بين الفينة والأخرى مع أنصاره على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر، سواء من خلال دردشة صغيرة أو من خلال الإجابة على بعض الأسئلة، وهو ما يفتح نافذة على أفكار هذا اللاعب المتوج بكأس العالم مع ألمانيا في مونديال البرازيل.

وفي جواب له على سؤال أحد المشجعين بخصوص أفضل موهبة موجودة حاليا في كرة القدم الاحترافية، كتب هوميلس عل توتير “هذا الشاب” وأشار إلى حساب لاعب دورتموند البالغ من العمر 19 عاما، عثمان ديمبلي.

وقد لاقت هذه التغريدة الكثير من الترحيب من مستخدمي توتير وفي مقدمتهم اللاعب المعني بالأمر عثمان ديمبلي الذي سارع إلى إعادة نشرها على حسابه. لكن كانت هناك أيضا ردود منتقدة لهوميلس من بعد أنصار دورتموند ، حيث رد أحدهم عليه قائلا “كان بإمكانك أن تلعب معه في فريق واحد”، في إشارة إلى أن هوميلس ترك دورتموند وانتقل إلى غريمه الأول بايرن ميونيخ.

ويلعب عثمان ديمبلي موسمه الأول مع دورتموند بعد أن انتقل إليه الصيف الماضي من فريق رين الفرنسي بعقد يمتد إلى عام 2021 مقابل 15 مليون يورو. ولم تمض سوى أشهر قليلة على التحاقه بالفريق الأصفر والأسود حتى ارتفعت قيمته في بورصة اللاعبين وأصبحت تقدر حاليا، حسب موقع تراسفير ماركت بـ 28 مليون يورو. وخاض ديمبلي لحد الآن مع دورتموند 36 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع 16 أخرى.

وبرز ديمبلي في مرحلة الذهاب من الدوري الألماني كأفضل صفقة لفريق دورتموند، متفوقا على نجوم أكبر وأشهر منه، مثل غوتسه وشورله وباقي زملائه الجدد مثل سيباستيان روده وإمرى مور ومارك بارترا ورافائيل غويريرو.

ونجح ديمبلي في فترة وجيزة في أن يتحول إلى أحد الأعمدة الأساسية في فريق دورتموند وكسب حب جماهير النادي الأصفر والأسود بسبب أدائه الممتع الذي يتسم بالقدرة الفائقة على المراوغة بسرعة وتمريراته الجميلة.

وليس ماتس هوميلس هو الوحيد الذي يرى في ديمبلي الفرنسي، ذو الأصول المالية والموريتانية، أفضل موهبة حاليا في كرة القدم، بل إن أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان، يعتبر أن ديمبلي أفضل من بول بوغبا نجم منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكان زيدان من المصوتين على ديمبلي عند اختيار أفضل لاعب في فرنسا العام الماضي.

ونافست أندية كبيرة مثل برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وأرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول الإنجليزية، نادي دورتموند على ديمبلي، إلا أن الفريق الأصفر والأسود نجح في الظفر بالصفقة.

وكان نجم الكرة الفرنسي السابق والمستشار الرياضي الحالي لنادي ستاد رين ميكائيل سلفستر قد شبه ديمبلى بكرستيانو رونالدو وقال حسب ما نقلت مواقع مختلفة في وقت سابق: “لقد شاهدت كريستاينو رونالدو في مانشستر يونايتد حينما كان في سن عثمان الحالي. وعثمان لديه إمكانيات شبيهة، تذكرني بكريستيانو حينما كان صغيرا.” ( Deutsche Welle )

عكس السير