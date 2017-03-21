دي ميستورا : استعدوا لمناقشة قضايا سياسية جوهرية في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف

قالت متحدثة الثلاثاء إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، دعا “الأطراف السورية المتحاربة” إلى الاستعداد لمناقشة قضايا سياسية جوهرية خلال الجولة المقبلة من المحادثات التي ستبدأ يوم الخميس ومن المتوقع أن تستمر حتى الأول من أبريل نيسان.

وقالت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي في بيان قرأته في إفادة صحافية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن المحادثات ستركز على أربع قضايا “بالتوازي” هي أسلوب الحكم والتعديلات الدستورية والانتخابات وإجراءات مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن دي ميستورا الذي عقد للتو محادثات في الرياض سيجري مشاورات مع مسؤولين في موسكو وأنقرة قبل أن يعود إلى جنيف بعد يوم من بدء المحادثات تحت رعاية نائبه رمزي رمزي. (REUTERS)

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