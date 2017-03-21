مانشستر سيتي يحصل على رعاية كورية تجعل قميصه الأغلى ” إنكليزياً “

كشف #مانشستر_سيتي الإنكليزي عن توصله إلى اتفاق رسمي مع شركة “نيكسن تاير” الكورية المختصة في صناعة إطارات السيارات لتكون الراعي الرسمي لقميص النادي بداية من الموسم المقبل 2017-2018.

وأكدت تقارير إعلامية أن عقد الرعاية الكورية لقميص “السيتزن” سيجعله أغلى قميص بين أندية الدوري الإنكليزي الممتاز دون أن تكشف عن المقابل المالي الذي ستستفيد منه خزينة مانشستر سيتي نظير حمل قميصه لشعار الشركة الكورية الرائدة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، غير انه بالتأكيد سيتجاوز الـ 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا على اقل تقدير، على اعتبار أن القميص الأغلى حاليًا هو لجاره اللدود مانشستر يونايتد الذي ترعاه شركة “شيفروليه” الأميركية للسيارات نظير 47 مليون باوند إسترليني سنوياً.

وستكون شركة “نيكسن تاير” الكورية هي الراعي الرسمي الثاني لقميص مانشستر سيتي بعد طيران الاتحاد التي تعتبر الراعي الأول، حيث سيكون شعار الأخيرة على صدر القميص، بينما الشركة الكورية سيتم وضع شعارها على كتف وظهر القميص.

وقدم النادي الإنكليزي نموذجًا للقميص الجديد الذي سيرتديه لاعبو السيتي في الموسم المقبل، بحضور ممثل الشركة الكورية وعدد من أفراد النادي يتقدمهم المدرب الإسباني بيب غوارديولا واللاعبان البرازيلي غابرييل خيسوس والألماني ايلكاي غوندوغان.

وستنضم شركة “نيكسن تاير” الكورية إلى قائمة طويلة من رعاة مانشستر سيتي، التي تضم شركات عالمية على غرار شركة عبار نيسان اليابانية للسيارات واتصالات للمعاملات الهاتفية.

ومن شأن هذه الرعاية أن تعزز من عائدات خزينة مانشستر سيتي، وتساهم في تمويل انتداباته الصيفية القادمة التي يرغب غوارديولا في إبرامها في إطار إحلال وغربلة تعداده البشري.

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