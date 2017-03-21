مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي : نحقق باحتمال حصول تنسيق بين فريق ترامب و روسيا

أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الاثنين وجود تحقيق حول محاولات تدخل روسية في الحملة الرئاسية الأمريكية عام 2016 وخصوصا حول احتمال حصول “تنسيق” بين اعضاء في فريق دونالد ترامب والحكومة الروسية.

وقال كومي خلال جلسة استماع امام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي “لقد تلقيت اذنا من وزارة العدل للتأكيد بأن (اف بي آي) وفي اطار مهمتنا لمكافحة التجسس، يحقق في محاولات الحكومة الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016″.

اضاف “هذا يشمل تحقيقات حول طبيعة أي علاقة بين افراد مرتبطين بفريق حملة ترامب والحكومة الروسية ولتحديد ما اذا كان ثمة تنسيق بين الحملة والجهود الروسية”.

وذكرت وسائل أعلام أمريكية منذ أشهر وجود هذه التحقيقات لكن الاف بي آي لا يؤكد أو ينفي عادة مثل هذه المعلومات.

وقال كومي انه نظرا إلى “المصلحة العامة” في اطار هذه القضية من الضروري تأكيدها علنا.

واضاف “لا يمكنني أن أكشف المزيد من المعلومات لما نقوم به ولا الافراد الذين نراقب تصرفاتهم”. وتابع “لا يمكننا ان نقوم بعملنا جيدا اذا بدأنا التحدث عنه اثناء قيامنا به”.

وبدأت الجلسة بكشف النائب الديمقراطي آدم شيف للاتصالات بين عدة افراد في فريق حملة ترامب أو أوساطه وبين اشخاص مقربين من الكرملين خصوصا السفير الروسي في الولايات المتحدة.

وقال شيف “هل يمكن أن تكون كل هذه الاحداث مستقلة أو أن تكون مجرد صدف؟ اجل الامر ممكن”. واوضح “لكن يمكن ايضا وربما انه اكثر من الممكن الا تكون من باب الصدفة”.(AFP)

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