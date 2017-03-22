برشلونة يقترب من ضم بوسكيتس الجديد

اقترب نادي #برشلونة من ضم لاعب الوسط الشاب #جوسيب_كالابيرا، المحترف حالياً في صفوف ناستيك الإسباني، وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرسا يسعى لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل، مبينة أن كالابيرا، الذي يلعب بطريقة مشابهة لبوسكيتس، سيوقع على عقد طويل الأمد مع النادي الكتالوني.

وأضافت “سبورت” أن هناك اتفاقا بين كالابيرا والبرسا لكي يكون النادي الكتالوني صاحب الأولوية حال رحيل اللاعب عن ناديه الحالي ناستيك، في ظل اهتمام عدة أندية في الليغا بالحصول على خدماته.

وسيكمل كالابيرا 18 عاماً نهاية الموسم الحالي، ومن المرجح أنه سينضم إلى ناشئي برشلونة مباشرة لكي يكون أحد العناصر التي يمكن الاعتماد عليها الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن مستوى اللاعب جعله يصبح محط أنظار ريال مدريد وفالنسيا، لكن برشلونة اتفق على ضمه ولم يتبق سوى توقيع العقد. ( EFE )

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