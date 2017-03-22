نتنياهو : روسيا لم تقيد نشاطاتنا في سوريا .. و سنواصل ضرباتنا طالما نحن بحاجة لذلك

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة شن غارات على سوريا.

وقال نتنياهو في تصريحات له مساء أمس الثلاثاء في بكين إن إسرائيل ستستمر في ضرب أهداف بسوريا طالما هي “بحاجة لذلك”، معتبرا أن سياسة روسيا حيال الضربات الإسرائيلية في الأراضي السورية “لم تتغير”.

وقال إن روسيا “لم تقيد نشاطاتنا في سوريا، وأوضحت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أننا سنستمر بضرباتنا فيها طالما نحن بحاجة لذلك، لن نسمح بنقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله”.

وتابع “طالما أن الاستخبارات والجيش الإسرائيليين يريان أن هناك جدوى من ضرب أهداف في سوريا، سنستمر بذلك”.

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