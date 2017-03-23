مانشستر يونايتد أول فريق يحقق 600 انتصار في الدوري الإنكليزي

أصبح نادي #مانشستر_يونايتد أول فريق يصل إلى سقف الـ 600 انتصار في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز منذ إطلاقه في موسم (1992-1993)، بعد تغلبه الأحد المنصرم على مضيفه نادي ميدلسبره ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة “البريميرليغ”، ليستمر بذلك في تربعه على عرش الدوري كأكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات إلى جانب كونه الأكثر تتويجًا باللقب، بعدما ظفر به 13 مرة.

هذا ودشن مانشستر يونايتد مسيرته في الدوري الممتاز بهزيمتين تكبدهما من ناديي ايفرتون وشيفيلد يونايتد، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة مع نادي إيبسويتش تاون، حيث انتظر حتى الجولة الرابعة ليحقق فوزه الأول على حساب نادي ساوثهامتون بهدف وحيد.

وبحسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد وبتحقيقه لـ 600 انتصار، قد وسع فارق الانتصارات الذي يفصله عن ملاحقه المباشر نادي أرسنال الذي حقق 517 انتصارًا قادته لتحقيق لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات، بينما بقي نادي تشيلسي متصدر جدول الترتيب في المركز الثالث برصيد 508 انتصارات ، ساهمت في صعود “البلوز” لمنصة التتويج أربع مرات.

و باستثناء هذا الثلاثي الذي تجاوز الـ 500 انتصار، فإن بقية الفرق التي تلعب في الدوري الممتاز منذ إطلاق البطولة، لا تزال بعيدة عن هذا السقف بما فيها نادي ليفربول الذي بات قريباً من بلوغ هذا الرقم، بعدما حقق 472 فوزًا دون أن يفوز باللقب، شأنه شأن أندية توتنهام هوتسبير وإيفرتون ونيوكاسل (الذي يلعب في البريميرشيب هذا الموسم)، وهي أندية حققت انتصارات أكثر من أندية مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز وليستر سيتي التي نالت اللقب .

ومنذ إطلاق نسخة الممتاز عام 1992، نجحت 47 أندية في تحقيق انتصارات في الدوري وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وإن كان مانشستر يونايتد هو الأكثر فوزاً في البطولة، فإن نادي سويندون هو أقلها بعدما اكتفى بـ 5 انتصارات فقط خلال موسمه الوحيد ضمن النخبة موسم ( 1993-1994)، فيما اكتفى نادي كارديف بسبعة انتصارات.

وتعكس الانتصارات الـ 600 التي حققها “الشياطين الحمر” هيمنته على مسابقة “البريميرليغ” عكس ما كان عليه الحال قبل إطلاق نسخة الممتاز، حيث يدين بالفضل لمدربه الأسطورة أليكس فيرغسون بعدما تزامن ذلك مع إطلاق الصيغة الجديدة للدوري وبلوغ المدير الفني الإسكتلندي الشهير مرحلة النضج كمدرب، وهو في عامه السادس بقلعة “الأولدترافورد” ليقود اليونايتد لاكتساح لقب الدوري قبل أن يعتزل صيف عام 2013، وهو على منصة التتويج.

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