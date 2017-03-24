الاتحاد الأوروبي يدعم حكم مباراة برشلونة و باريس سان جيرمان

أعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن دعمه للحكم الألماني دينيز ايتيكين، بعد الانتقادات، التي وجهت إليه، على خلفية طريقة إداراته للمباراة، التي جمعت بين برشلونة الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني 6 / 1 وتأهله إلى دور الثمانية من البطولة.

وقال الكسندر سيفرين، رئيس “يويفا” في تصريحات لصحيفة “إيه بي سي” الأسبانية: “لن نوقع عقوبة على ايتيكين، لأن هذا سيكون كما لو كنا نعاقب أحد اللاعبين لأنه أهدر ركلة جزاء، اللاعب، الذي يهدر العديد من ركلات الجزاء يذهب إلى مقاعد البدلاء وحسب”.

وأدار ايتيكين مباراة العودة لدور الستة عشر بين برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 6 / 1، بعد خسارته في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، وقام النادي الفرنسي في وقت لاحق بتقديم شكوى رسمية لـ “يويفا” ضد الحكم الألماني. (DPA)

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