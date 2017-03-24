بنزيمة يطلب تفسيراً من مدرب منتخب فرنسا بعد استبعاده

طلب كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا تفسيراً حول سبب عدم اختياره لمواجهة لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 يوم السبت.

وقال بنزيمة لراديو مونت كارلو الخميس “هذا ليس عدلاً لأني لم أحصل على أي تفسير، أنا رجل أعتد بنفسي وأرغب في الحصول على تفسير لعدم استدعائي”، وتابع “أرغب في مقابلة المدرب ليبلغني بما يفكر، يجب أن أعرف”.

وعوقب بنزيمة بالإيقاف لأجل غير مسمى عن المشاركة مع فرنسا بعد اتهامه بمحاولة ابتزاز مزعومة لزميله في المنتخب ماتيو فالبوينا باستخدام شريط جنسي لكن العقوبة رفعت في سبتمبر الماضي، لكنه شعر بالإحباط لعدم اختياره لمباراة السبت أمام لوكسمبورج وكذلك لمواجهة إسبانيا بعدها بأيام. (AFP)

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