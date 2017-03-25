ألواح شمسية يابانية قادرة على تحويل أكثر من ربع ضوء الشمس إلى كهرباء

طور الباحثون في اليابان لوحا شمسيا قياسيا يمكنه تحويل أكثر من ربع ضوء الشمس إلى كهرباء.

وهذه الخلية الشمسية المصنوعة من السليكون على كفاءة عالية جدا، لدرجة أنها تحول 26.3% من طاقة الشمس إلى طاقة كهربائية متجددة.

ويعتقد الباحثون أيضا أنهم اكتشفوا طريقة لابتكار لوح شمسي له أعلى مستوى من الكفاءة الممكنة نظريا، والتي تقدر بـ29.1%. يشار إلى أن الرقم القياسي السابق لكفاءة الخلية الشمسية يبلغ 25.6%.

وقال فريق العلماء من شركة كانيكا بمدينة أوساكا إن تحسين الكفاءة التحويلية لخلايا السليكون الشمسية أمر بالغ الأهمية لتعزيز نشر الكهرباء المتجددة.

لكنهم أضافوا أن المشروع يحتاج إلى مزيد من العمل قبل دخوله حيز البيع تجاريا. (The Independent – aljazeera)

عكس السير