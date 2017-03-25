تأجيل استكمال عملية تهجير أهالي و مقاتلي الوعر في حمص

أعلن مصدر أمني نظامي رفيع المستوى السبت، تأجيل إجلاء الدفعة الثانية من مسلحي المعارضة من حي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة على طول الطريق الذي ستسلكه الحافلات عبر ريف حماة وصولا إلى إدلب.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إنه “كان من المقرر اليوم إخراج نحو 1500 من المسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب قبل أن يتقرر التأجيل بعد مفاوضات مع ممثلي المسلحين في حي الوعر”.

وبين المصدر أن إخراج الدفعة الثانية تأجل مبدئيا إلى يوم الاثنين القادم، وذلك بسبب “عدم القدرة على تأمين الطريق الذي ستسلكه حافلات المسلحين إلى إدلب بسبب الاشتباكات العنيفة في الريف الشمالي لمحافظة حماة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة”.

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