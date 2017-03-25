صحيفة : توافق أمريكي روسي إسرائيلي على طرد إيران من سوريا

نقلت صحيفة “الراي” الكويتية في عددها الصادر السبت، عن مصادر دبلوماسية رفيعة (لم تسمها) في العاصمة الأمريكية واشنطن قولها إن هناك توافقاً امريكياً روسياً إسرائيلية على طرد إيران من سوريا.

وأضافت المصادر الدبلوماسية، أن رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو زار كلا من واشنطن وموسكو للاتفاق مع كل منهما على أن وجود الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، منها”حزب الله” اللبناني، تشكل “خطراً وجودياً” على دولة اسرائيل، وهو ما يتطلب تكثيف الضربات الإسرائيلية داخل سوريا لإبعاد هذه الميليشيات قدر الإمكان عن حدود شمال إسرائيل.

وتابعت المصادر الدبلوماسية، وفقاً للصحيفة، أن ضغط إسرائيل على القوات التابعة لإيران في الجنوب يترافق مع مجهود روسي في الوسط والشمال يقضي بتثبيت وقف النار، وحلول قوات روسية في المناطق التي يتم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على إخلائها.

ويمكن لمواجهة بين إسرائيل وإيران، فوق سوريا، أن تتوسع لتشمل لبنان، لكن المصادر الدبلوماسية تستبعد ذلك، وتعتبر أن المواجهة بين طهران وتل ابيب في سوريا لا تستدعي، حتى الآن، توسيعها إلى مواجهة شاملة عبر الحدود اللبنانية.

وتعتقد المصادر الدبلوماسية ان استدعاءات موسكو المتكررة للسفير الاسرائيلي لديها لاستنكار الضربات الاسرائيلية داخل سوريا هي من باب المناورة السياسية. (DPA)

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