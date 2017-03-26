” أغنية ” تدفع مارسيال للبقاء في مانشستر يونايتد !

أعلن الدولي الفرنسي #أنطوني_مارسيال تمسكه بالبقاء في #مانشستر_يونايتد من أجل الجماهير التي تعشقه وتدفعه دائمًا للتألق عندما يتغنون باسمه في المباريات.

وكان النجم الفرنسي نجح على الفور في جعل نفسه أحد اللاعبين المحبوبين لدى مشجعي أولد ترافورد بعد أن أحرز هدفًا مذهلاً في مرمى المنافس ليفربول في أول مشاركة له في سبتمبر 2015.

وقال مهاجم موناكو السابق في حوار مع مجلة “إنسايد يونايتد”: “بالنسبة لي، الأمر المميز في الواقع هو الجمهور. حيث إنهم كانت لهم مواقف مذهلة للغاية معي. أعتقد أن هذا هو ما جعلني أشعر بأنني في بيتي وشعرت بالراحة، كما جعلني ذلك حريصًا في الواقع على البقاء هنا في النادي”.

وحظي مارسيال بمساندة كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد، الذين خصصوا له أغنية تقول “توني مارسيال جاء من فرنسا” والتي يتم التغني بها في مدرجات العليا في أولد ترافورد من أجل أن يكون صوتهم مسموعًا للمهاجم.

وفي رده على سؤال بشأن درايته بما يتغنى به المشجعون، فقد علق قائلًا بحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز : “نعم، أمر لطيف دائمًا أن أسمع تلك الأغنية. حيث إنها تدفعني في الواقع إلى الأمام من أجل القيام بالمزيد، كما أنها تجعل لديك رغبة في أن تخرج كل ما لديك حتى لا تخذل هؤلاء المشجعين بأية طريقة”.

وأضاف “بكل أمانة أعتقد أنه في كل مرة يتغنون فيها بهذه الأغنية، ينتابني شعور بالسعادة كما لو كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها الأغنية. تصلني الكثير من الرسائل من جانب الكثير من المشجعين وأحاول أن أرد عليها من وقت لآخر”.

وتابع: “لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كثيرًا، ورغم ذلك أحاول أن أقوم بالردود بين الحين والآخر. وفي الشارع، يكون هناك الكثيرون الذين يصرخون بعبارات مثل، واصل مسيرتك! وآمل أن تحرز أهدافًا!‘، وهي رسائل تشجيع لطيفة. حيث إنها يكون لها تأثير جيد عند سماعها”.

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