بيان لقوات سوريا الديمقراطية حول إيقاف العمليات العسكرية في محيط سد الفرات

قالت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) في بيان لها إنها ستوقف عملياتها في محيط سد الفرات حرصاً على سلامته.

وجاء في بيان القوات: “حرصا منا على سلامة سد الفرات و اتخاذ تدابير اللزمة من اجل ذلك و بناء على طلب مديرية السدود فاننا نقرر وقف عمليات في محيط السد الفرات لمدة 4 ساعات بدءا من ساعة .. الواحدة بعد الظهر و حتى ساعة الخامسة بتاريخ هذا اليوم 27 -3 – 2017 و ذلك من اجل ان يتمكن فريق المهندسين من دخول الى السد و القيام بعملهم”.

مواضيع متعلقة :

عكس السير