حمص : إستكمال عملية تهجير أهالي حي الوعر المحاصر إلى حلب ( فيديو )

بدأ صباح الاثنين استكمال عملية تهجير أهالي ومقاتلي حي الوعر المحاصر في حمص باتجاه مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر نظامية قولها إن “209 أشخاص، بينهم 70 مسلحا، غادروا صباح اليوم باتجاه مدينة جرابلس، التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في ريف حلب الشرقي، ترافقهم عناصر من الشرطة العسكرية السورية والروسية والهلال الأحمر السوري”.

وقال ناشطون إن عدد المهجرين اليوم يبلغ حوالي 2000 شخص، بينهم مرضى ومصابون.

الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من المهجرين التي وصلت إلى جرابلس مؤخراً، تم إسكانها في مخيمات متواضعة، تفتقد للكثير من الخدمات، إلى جانب صعوبة الحصول على المياه.

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