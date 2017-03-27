دبي تمنع قصار القامة من الجلوس في مقاعد السيارة الأمامية

أبلغ مساعد القائد العام لشرطة #دبي لشؤون العمليات ورئيس المجلس المروري الاتحادي اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، صحيفة #الإمارات اليوم، إن الركاب البالغين، الذين يقل طولهم عن 145 سم، ممنوعون من الجلوس في المقعد الأمامي من المركبة، فضلا عن ذلك فإن انشغال النساء بوضع المكياج يعرضهم للمخالفة، بحسب القرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري الذي صدر مؤخرا، وسيتم العمل به مطلع يوليو المقبل.

وتفصيلا ، قال الزفين ، إن المخالفة رقم (49) من جدول المخالفات المعدل، نصت على “عقوبة السماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، الغرامة 400 درهم ” موضحا أن “هذه المادة تنسحب أيضا على كافة الأشخاص البالغين الذين يقل طولهم عن الطول المذكور”.

وأضاف أن “منع جلوس من يقل طوله عن 145 سم في المقعد الأمامي، مطبق في كثير من الأنظمة المرورية العالمية، إذ ثبت بالتجربة التي تم إجراؤها، أن حزام الأمان يكون عند موضع الرقبة، لدة هذه الفئة، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامتهم أثناء القيادة إذا جلسوا في المقعد الأمامي، ومن ثم يكون جلوسهم في المقاعد الخلفية أكثر أمانا على حياتهم”.

وبالنسبة للمخالفة رقم (32) من جدول المخالفات المعدل التي نصت على “مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، وغرامتها 800 درهم و 4 نقاط مرورية”، أكد الزفين أنها “تطبق على النساء اللاتي ينشغلن بوضع مكياج أثناء القيادة وكذا الانشغال بتدخين الشيشة داخل المركبة واستعمال الهاتف، وغيرها من السلوكيات التي يقوم بها السائق ومن شأنها أن تشغل انتباهه عن الطريق أثناء القيادة، مشيرا إلى أن “تحديد وقوع هذه المخالفة من عدمه هي من سلطة رجل الضبط المروري”.

وأشار الزفين إلى أنه حسب التعديلات التي أدخلت على جدول المخالفات والنقاط المرورية، فإن جميع الركاب سواء في المقاعد الامامية أو الخلفية من المركبات ملزمون بربط حزام الأمان، مشيرا إلى أن “السائق هو من سيتحمل مخالفة عدم ربط حزام الأمام لأي راكب معه وليس الراكب”.

ونصت المخالفة رقم (51) في التعديلات الأخيرة على أن (أ) عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق، (ب) عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب، وتبلغ غرامتها 400 درهم، و 4 نقاط مرورية.

ونبه الزفين إلى أن القرار الوزاري رقم (178 ) لسن 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، سيبدأ تطبيقه على مستوى الدولة، بدء من يوليو المقبل، مشيرا إلى أهمية هذا القرار وما تضمنه من تعديلات على جدول المخالفات والنقاط المرورية، في تحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، وكذا الحد من الحوادث المرورية”.

ودعا الزفين السائقين إلى “ضرورة الالتزام بقواعد وقانون السير والمرور، حرصا على سلامتهم، وكذا الحد من سلوكيات القيادة المتهورة التي من شأنها أن تهدد حياة مستخدمي الطريق بوجه عام “.

عكس السير