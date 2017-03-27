دراسة : معظم هواتف ” أندرويد ” لا تقوم بتنزيل حزم التحديث الأمنية

كشفت دراسة أن قرابة ثلاثة أرباع الأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل #أندرويد على أكبر خمس شركات اتصالات في الولايات المتحدة، تعتمد على حزم تحديث أمنية قديمة لم يتم تحديثها منذ شهرين على الأقل، مما يزيد من مخاطر تعرضها لهجمات القرصنة الإلكترونية.

وأفادت الدراسة التي أجرتها شركة “سكاي كيور” المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات بأن 71 % من الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد لم يتم تحديث برامجها الأمنية منذ شهرين، مما يجعلها عرضة للهجمات.

وتوصل التقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني “كمبيوتر ورلد” المتخصص في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مدينة بوسطن الأمريكية شهدت أكبر زيادة في معدل الهجمات التي تتعرض لها الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة، من بين 11 مدينة رئيسية في الولايات المتحدة.

وارتفع معدل هجمات القرصنة الإلكترونية في بوسطن بنسبة 960 بالمئة خلال الربع الأخير من عام .2016 وتستند البيانات التي وردت في التقرير إلى الملايين من قراءات المواقع على الانترنت التي تستطلعها شركة سكاي كيور على مستوى العالم.

وبعكس مدينة بوسطن، شهدت مدن أخرى في الولايات المتحدة تراجعا طفيفا في معدل هجمات القرصنة الإلكترونية خلال الربع الأخير من العام الماضي مثل سان فرانسيسكو، كما شهدت بعض المدن الأمريكية استقرارا في معدل الهجمات.

ولم تحدد الشركة سبب الزيادة الضخمة في وتيرة القرصنة الإلكترونية في بوسطن على وجه التحديد.

وذكرت الشركة أن هجمات القرصنة الإلكترونية في تزايد بشكل عام، وأرجعت السبب في ذلك إلى طول الفترة التي تستغرقها الشركات لتوفير الحزم الأمنية، وكذلك عدم حرص المستخدمين على تنزيل هذه الحزم في التوقيت المناسب.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما ورد في التقرير الأمني الذي كشفت عنه شركة غوغل أخيراً من أن نصف الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد لم تحصل على حزمة تحديث أمني خلال العام الماضي. ( DPA )

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