نصر الحريري : قدمنا مذكرة تطالب رسمياً بتنحية بشار الأسد و محاسبته على كل الجرائم التي ارتكبها

جددت المعارضة السورية، الاثنين، تأكديها على أن لا دور لبشار الأسد وزمرته، في بداية مرحلة الانتقال السياسي، أو في مستقبل البلاد، مبينة أنها ناقشت مع فريق الأمم المتحدة اليوم مبادئ الإعلان الدستوري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة، في المقر الأممي بجنيف، بعد انتهاء جولة تفاوضية جديدة مع رمزي رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في رابع أيام مفاوضات جنيف5 الرسمية.

وقال الحريري “أكدنا على جوهر العملية السياسية والانتقال السياسي ورحيل الأسد وزمرته في بداية عملية المرحلة الانتقالية، حيث لا يمكن القبول بأي دور للأسد ورموز نظامه اعتبارا من بداية المرحلة الانتقالية”.

وشدد على أنهم “قدموا في الجلسات السابقة مذكرة تطالب رسميا ليس فقط بتنحية الأسد، بل بمحاسبته على كل الجرائم التي ارتكبها في السنوات الست الماضية”.

ولفت إلى أن اجتماع الإثنين “كانت فيه نقاشات مستمرة بموضوع الانتقال السياسي، والإجراءات الدستورية الناظمة للعملية السياسية، ولمرحلة الانتقال السياسي”.

الحريري أشار أيضا إلى أنهم “وصلوا لنقاش متقدم لأول مرة في هذه المواضيع، متوقعا أن تشهد الأيام القادمة مزيدا من هذه النقاشات”.

وحول الإعلان الدستوري الذي بحثوه مع فريق الأمم المتحدة، كشف أن “الاتفاق السياسي يجب أن يتضمن إقرارا لإعلان دستوري يقود المرحلة الانتقالية، وتتضمن سوريا تحكم بتوافق شعبها، تحترم حقوق كل طفل، والعيش دون خوف، سوريا خالية من إرهاب الدولة، وداعش”.

وأردف قائلا حول تلك المرحلة “سوريا خالية من الحصار والتجويع، خالية من تدخل إيران، وسائر الميليشيات الأجنبية، آمنة ليعود السوريون لوطنهم، وهذا هو جدول أعمالهم بما ينسجم مع القرار الأممي ٢٢٥٤، وبيان جنيف١، والمعارضة هنا لتحويل هذه القرارات إلى واقع يخدم الشعب ومصلحته”.

واعتبر أنه “تحقق تقدم نسبي قياسا على السنوات السابقة، وأن الشعب السوري له حق سيادي بكتابة دستوره، وهو ما أكد عليه رمزي رمزي”.

وفي نفس السياق نفى الحريري استلامه أي وثيقة من جانب وفد النظام، إذا قال “لم نرى أي وثيقة قدمت لنا من الطرف الآخر، ونحن حريصون على نقل هذه المفاوضات إلى واقع من أجل منفعة شعبنا، وحتى الآن لم نجد شريكا بنفس الأهداف”.

وفي وقت سابق، التقى رمزي رمزي مع وفد النظام، دون أن يصدر أي تصريح من الأخير، واكتفى حتى الآن بتصريح واحد في المقر الأممي في بداية المفاوضات، في حين تغيب دي ميستورا عن لقاءات اليوم بسبب مشاركته في القمة العربية بالأردن. (ANADOLU)

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