وزير النقل النظامي يقول إن السعودية تحتجز طائرتين سوريتين كانتا قيد الإصلاح في جدة

قال وزير نقل النظام، علي حمود، إن نظامه لم ينجح حتى الآن في استعادة طائرتين كانتا قيد الإصلاح في السعودية واحتجزتهما السلطات السعودية.

وأضاف حمود في تصريحات أمام برلمان بشار الأسد، نقلتها عنه وسائل إعلام النظام، أن وزارته أجرت المراسلات اللازمة لاستعادة الطائرتين ولكن دون جدوى.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن طائرتين سوريتين تعرضتا لأعطال في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية، في شباط من العام الماضي.

عكس السير