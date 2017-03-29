شارع ” يوهان كرويف ” يثير اعتراضات في برشلونة

أكدت حفيدة الرسام والنحات أريستيديس مايلول، إيفون برتا مايلول، أن “إزالة اسم جدها من الشارع المخصص له بجوار ملعب #كامب_نو ليحمل اسم أسطورة النادي الكاتالوني #يوهان_كرويف ليست مبادرة جيدة”.

وقالت حفيدة الرسام في تصريحات لإذاعة “كادينا كوبي”: “مايلول فنان معروف في العالم بأكمله، وأعماله في متاحف بعدة عواصم كبرى، تواجد نادي برشلونة في هذا الشارع يعد شرفاً”.

يشار إلى أن مجلس إدارة برشلونة أعلن، السبت الماضي، نيته مطالبة البلدية بتغيير اسم الشارع، الذي يقع فيه مقر النادي، ليحمل اسم يوهان كرويف، وذلك ضمن عدد من المبادرات لتكريم النجم الراحل الذي توفي منذ عام.

وقالت إيفون برتا مايلول إن “هذه أول مرة توجد فيها مطالبة بتغيير اسم الشارع وأن القيام بهذا الأمر سيكون ضاراً بالنسبة لصورة برشلونة”.

وأضافت الحفيدة: “لا يمكن أن يوافق مجلس البلدية على مقترح مثل هذا” ، يشار إلى أن الشارع يحمل اسم الفنان منذ 1979. ( EFE )

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