لقاء هو الأول من نوعه بين وفد المعارضة السورية و نائب وزير الخارجية الروسي في جنيف

بدأ ظهر الأربعاء في المقر الأممي بجنيف، اجتماع بين المعارضة السورية، ونائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، في لقاء هو الأول من نوعه في الأمم المتحدة.

ووصل غاتيلوف إلى قاعة الاجتماع، حيث استقبله على بوابة القاعة، رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، وعقب مصافحة الوفود لبعضهما البعض، دخل الطرفان إلى قاعة الاجتماع.

وسمح لوسائل الإعلام بالدخول لمدة قصيرة جداً، ليبدأ الاجتماع الأول من نوعه في المقر الأممي، على هامش مفاوضات “جنيف 5″ حول سوريا.

وشهدت مفاوضات “جنيف 4″ التي اختتمت في 3 آذار/مارس الجاري، لقاء مشابها، ولكن في مقر البعثة الروسية في جنيف.

وتكمن أهمية اللقاء لجهة انعقاده في المقر الأممي بشكل رسمي، إذ إن روسيا دأبت على اعتبار فصائل مسلحة في المعارضة السورية “منظمات إرهابية” رغم حضورها في وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة والتي اجتمعت مع الوفد الروسي.

وضم وفد المعارضة إضافة لنصر الحريري كل من خالد المحاميد وبسمة قضماني، والعقيد فاتح حسون، وسالم المسلط، وغيرهم.

وقبل لقاء المعارضة مع الوفد الروسي، التقى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع وفد المعارضة في المقر الأممي.

وقالت المعارضة السورية إن أولويتها في لقائها مع غاتيلوف مناقشة “عدم قيام” روسيا بدورها الضامن في وقف إطلاق النار. (ANADOLU)

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