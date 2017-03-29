نائب دي ميستورا : لا صحة لإقالة المبعوث الدولي لـ سوريا .. و الأمين العام للأمم المتحدة يدعمه

نفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنباء اعتزام مبعوثها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الاستقالة من منصبه.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في الموجز الصحفي اليومي، إن “الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يدعم ممثله الخاص في سوريا، ولا يزال يواصل مهامه”.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام،وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، باعتزام دي ميستورا تقديم استقالته من منصبه؛ لأسباب شخصية.

وفي معرض تعليقه على الادعاءات المذكورة، وخلال زيارته اليوم لمخيم الزعتري في الأردن، قال غوتيريش: “دي ميستورا يقوم بعمل مذهل، لقد نجح في جمع الأطراف المتحاربة في سوريا، في جنيف”.

وأضاف “اللقاءات في جنيف مستمرة، وأملي النجاح لها، كما أتمنى أن تكون المباحثات كخطوة أولى مهمة، في الطريق الشامل نحو الحل السياسي”. (ANADOLU)

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