فرح الأتاسي : وزارة الخارجية الأمريكية و البيت الأبيض يبعثان برسائل متناقضة بشأن سوريا

قالت فرح الأتاسي عضو الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية يوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض يبعثان برسائل متناقضة بشأن سوريا وقالت إن على واشنطن أن تبدأ بالاضطلاع بدور القيادة وألا تركز فقط على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وأبلغت الأتاسي الصحفيين في جنيف أن الولايات المتحدة يجب عليها أن تضغط على روسيا وأن تنظر إلى المعارضة السورية كشريك يمكن الاعتماد عليه في مكافحة “الإرهاب” الذي لا يشمل فقط الدولة الإسلامية بل أيضا فصائل مسلحة مدعومة من إيران مثل حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وقالت الأتاسي إن المعارضة السورية عقدت اجتماعا جيدا جدا يوم الخميس مع مايكل راتني مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط على هامش محادثات السلام في جنيف وإنها تقدر الولايات المتحدة كشريك وحليف على مدى السنوات الست الماضية.

لكنها قالت إن التصريحات الأمريكية في الآونة الأخيرة متناقضة.

وأضافت قائلة “سمعنا المتحدث باسم البيت الأبيض يناقض ما أعلنه السيد تيلرسون للتو اليوم في تركيا. هم قالوا بوضوح إن الأسد ليس له دور في الفترة الانتقالية. ولهذا فإنه شيء يؤسف له أننا نسمع مثل هذه الرسائل المتناقضة من الإدارة الأمريكية.”

وأضافت قائلة إن المعارضة السورية تود أن ترى دورا أمريكيا أكثر حسما وقيادة حيال الملف السوري وألا يُنظر إلى الملف السوري فقط من منظور محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. (REUTERS)

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