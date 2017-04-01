تعرف على 12 نوعاً من الأطعمة يمكن استهلاكها بعد انتهاء صلاحيتها

الكثير منا يضطر إلى أن يتخلص من بعض الأطعمة التي يكتشف أن صلاحيتها قد انتهت، بينما كان يحتفظ بها داخل خزانة المطبخ، أو لأنه لم ينتبه لتاريخ الانتهاء، ولكن يجهل الكثيرون أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تستهلك حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

وبحسب ما نقلت قناة العربية عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن القائمة قد تشمل بعض الأنواع التي تبقى صالحة للاستهلاك لعدة أعوام ومنها :

1_ الأطعمة المعلبة :

معظم الأطعمة المعلبة تصلح للاستهلاك بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، بشرط أن تكون مخزنة بشكل سليم في مكان جيد التهوية بعيداً عن الإضاءة المباشرة، وكذلك تكون العبوة سليمة لم تتعرض لأي تلف خارجي. فتحت هذه الظروف تبقى الأطعمة المعلبة صالحة للاستهلاك لمدة قد تصل إلى 4 سنوات.

2_ البسكويت والمقرمشات :

فبالرغم من أن البسكويت و المقرمشات تكون أفضل عندما تؤكل بمجرد شرائها، حيث إنها قد تفقد بعض “القرمشة”، إلا أن ذلك لا يعني أنها تظل صالحة للاستهلاك لأسابيع بعد فتحها.

ولاستعادة “القرمشة” الخاصة بالبسكويت والمقرمشات، يمكن وضعها على فوط ورقية، ثم توضع في فرن الميكروويف لحوالي 40 ثانية، ثم نتركها لبضع دقائق، بعدها سنجد أنها استعادت “القرمشة” اللذيذة.

3_ المعكرونة (الباستا) :

المعكرونة المجففة، أو الباستا ، عادة ما تمتد صلاحيتها لمدة طويلة، إلا أن تلك الصلاحية قد تمتد أكثر إذا ما تم الاحتفاظ بها في مكان جاف جيد التهوية، ويفضل داخل إناء محكم الغلق. وبهذه الطريقة يمكن الاحتفاظ بالمعكرونة لمدة طويلة بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون على العبوة لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

4_ البيض :

إذا احتفظت بالبيض داخل البراد (الثلاجة)، فسيكون في أمان وتمتد صلاحيته لأكثر من 3 أسابيع. وإذا ما انبعث من البيض أية رائحة، فهذا يدل على فساده.

ومن الطرق المتبعة أيضاً للكشف عن صلاحية البيض، وضع البيض داخل إناء به ماء. فالبيض الجيد سوف يستقر في قاع الإناء، بينما يطفو البيض الفاسد على سطح الماء. وإذا استقرت البيضة في القاع بينما تتجه لأعلى، فهذا معناه أن البيضة على وشك الفساء، ويجب أن يتم استهلاكها سريعاً.

5_ الخضراوات المجمدة :

درجات الحرارة داخل الفريزر (المجمد) عادة ما تحافظ على صلاحية #الخضراوات_المجمدة لمدة طويلة جداً ، فتناول الخضراوات المجمدة التي احتفظت بها داخل الفريزر لمدة طويلة ليس منه أي ضرر، بالرغم من أن ملمس الخضراوات قد يختلف، لكن لا ضرر من ذلك.

6_ الخبز :

بالنسبة لمختلف أنواع الخبز ، فإن تاريخ الصلاحية يطبق في حال أنك أبقيت على المخبوزات على طاولة المطبخ. وإذا تعرضت تلك المخبوزات لدرجات حرارة مرتفعة فإن “العفن” سيبدأ بالظهور على القشرة الخارجية لتلك المخبوزات بعد بضعة أيام.

أما في حال الاحتفاظ بالمخبوزات داخل البراد (الثلاجة) أو الفريزر (المجمد)، فإن ذلك سيضمن بقاء تلك المخبوزات لوقت أطول بكثير من تاريخ الصلاحية المدون عليها.

7_ المخللات والمربى :

المخللات يتم إعدادها عن طريق إضافة ملح الطعام والخل، مما يجعل بيئتها حمضية، وذلك يمنع أي بكتيريا من التكون عليها. فالمخللات صالحة للاستهلاك لأكثر من سنتين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوات، شريطة أن تكون العبوة محكمة الغلق ويحتفظ بها داخل البراد (الثلاجة).

وهذه النظرية تطبق على مختلف أنواع المربى أيضاً.

8_ الزبادي :

إذا لم يتم فتح العبوة، فإنك تستطيع استخدام الزبادي لمدة أسبوعين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة. وفي جميع الأحوال، إذا ما انبعثت أية رائحة من العبوة، فذلك يعني أن العبوة تالفة ولا يجب استهلاكها في هذه الحالة.

9_ الشوكولاتة :

إذا لم يطرأ أي اختلاف على طعم الشوكولاتة ، فهذا يعني أنها صالحة للاستهلاك، حتى بعد انتهاء التاريخ المدون على العبوة ، و في بعض الأحيان قد تظهر طبقة بيضاء على سطح الشوكولاتة، لكن هذه الطبقة ما هي إلا طبقة من “السكر المبلور” التي لا تتسبب في أي ضرر صحي.

10_ الجبن القاسي :

نلجأ عادة للتخلص من قوالب الجبن بمجرد ظهور طبقة “العفن” بيضاء اللون على سطحها، لكن الحقيقة أن تلك الطبقة لا تخترق قوالب الجبن القاسية، فهي تخترق الجبن الطري فقط مثل الجبن الأبيض أو الريكوتا.. لكن بالنسبة لقوالب الجبن القاسية، مثل الرومي أو البارميزان أو الشيدر، فيكفي أن نزيل تلك الطبقة البيضاء باستخدام السكين، لأن ذلك الفطر لا يستطيع النفاذ إلى داخل الجبن.

11_ أوراق السلطة :

لا داعي أبداً للتخلص من أوراق السلطة_الخضراء ، مثل الجرجير أو البقدونس، لمجرد أنها بقيت لعدة أيام. طالما أنها لا تحتوي على أي “عفن”، فيكفي غسلها فقط واستهلاكها لأطول فترة ممكنة.

12_ الحليب :

بالنسبة للحليب، طالما أنه لم يطرأ أي تغيير على الطعم والرائحة، فهو صالح للاستخدام حتى بعد انتهاء صلاحيته المدونة على العبوة. أهم شيء هو الاحتفاظ بعبوات الحليب محكمة الغلق للحفاظ على الصلاحية، التي قد تصل إلى أسبوع بعد انتهاء التاريخ المدون على العبوة.

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