بالفيديو .. سويسرا تبدأ باستخدام ” طائرات درون ” لنقل الدم !

قام مستشفيان في #سويسرا بتنظيم عملية نقل لعينات بيولوجية عن طريق طائرة من دون طيار.

ويعد التسليم الفوري للعينات البيولوجية، خاصة الدم، أمرا مهما في حالات الطوارئ، وعادة ما يتم نقلها عبر السيارات، ولكن حركة المرور في المدن متقلبة كثيرا لدرجة لا يمكن التنبؤ بها، ما يؤدي إلى تأخر نقل المواد الضرورية للعمليات الجراحية في كثير من الأحيان.

ولذلك، فإن ممثلي القطاع الصحي والشركات الخاصة يبحثون عن بدائل معقولة ومنخفضة التكلفة.

واختبرت سويسرا طائرة بدون طيار لنقل عينات مخبرية مثل عينات البول أو الدم بين مستشفيين في مدينة لوغانو في كانتون جنوب تيتشينو وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقد بدأ أول اختبار تسليم البضائع الخفيفة عبر طائرات الدرون الصغيرة في عام 2015.

وتستخدم سويسرا اليوم طائرات من نوع “Matternet ONE” بهدف نقل الحمولات الصغيرة، وتصل سرعتها القصوى إلى 36 كيلومترا في الساعة، وقد صممت هذه الطائرات بدون طيار لإيصال البضائع التي تزن حتى 1 كيلوغرام، إلى مسافة تصل حتى 20 كيلومترا.

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