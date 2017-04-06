تعرف على أهم ميزات البطاقة الخضراء ” غرين كارد ” للمقيمين في السعودية

قالت صحيفة “الحياة” السعودية، إن أنباء ترددت تفيد بأن الجهات السعودية المختصة تعكف على إنهاء مسودة برنامج البطاقة الخضراء السعودية (غرين كارد)، التي تتيح ميزات وخدمات إضافية لطالما انتظرها سكان السعودية من الوافدين منذ سنوات طويلة، وذلك في مقابل رسم خدمة سنوي يدفعه الوافد ويبلغ في شكله المقترح 14.200 ريال، بحسب المعلومات التي تداولتها الأوساط الاجتماعية أمس.

وتهدف الحكومة السعودية من خلال الخدمات التي يوفرها برنامج البطاقة الخضراء للوافدين في البلاد في تصوره الأولي، بحسب الصحيفة، إلى تسريع معدل النمو الاقتصادي، وإيجاد بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب العالمية داخل البلاد وخارجها، من خلال الخدمات والمزايا التي يتضمنها.

ووفق المعلومات التي تضمنها منشور تم تداوله على نطاق واسع، فإن برنامج البطاقة الخضراء يحوي خدمات في مجالات كانت مقصورة على المواطنين السعوديين فقط، وستصبح متاحة للوافدين عند إقرار البرنامج وبدء تطبيقه، إذ سيحق لحامل البطاقة الخضراء الحصول على إقامة دائمة، وامتلاك منزل وعقارات، وامتلاك الأعمال التجارية، والحصول على معاش التقاعد، والاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وحرية الانتقال بين منشآت العمل، وتلقي التعليم والخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية. كما تتضمن ميزات البطاقة الخضراء المقترحة لحاملها إصدار تأشيرات استقدام العائلة (الأقارب من الدرجة الأولى)، وإصدار تأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية، وإصدار تأشيرتين للعمالة المنزلية، وتنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيحق لحامل البطاقة أيضاً امتلاك سيارة من نوع خاص (سبعة مقاعد، دفع رباعي، سيارة ثالثة، وغيرها)، والحصول على نقاط إضافية في نظام الجنسية السعودية. كل المصادر الرسمية لم تعلق حتى الآن على المعلومات المتداولة، وإن كانت بصورتها العامة، وردت في وقت سابق على هيئة وعود، قيل إنها ستعمل «رؤية السعودية 2030» على ترجمتها إلى واقع.

ميزات البطاقة وفق ما تداولت وسائل إعلام سعودية :

إقامة دائمة بدون شروط

تأشيرتان للعمالة المنزلية

تأشيرات أستقدام للعائلة الأقارب من الدرجة الأولى

تقدم البطاقة الخضراء امتلاك الأعمال التجارية

تنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة

تقدم البطاقة الخضراء: حرية الانتقال بين منشآت العمل

امتلاك العقارات

معاش للتقاعد

امتلاك منزل

تأشيرة زيارة للعائلة من الدرجة الثانية

تقدم البطاقة الخضراء: التأمين ضد التعطل عن العمل ساند

نقاط إضافية في نظام الجنسية السعودية

أمتلاك سيارة من نوع خاص

التعليم والمستشفيات الحكومية

عكس السير