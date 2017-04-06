منشور واحد للمغنية الأمريكية بيونسيه يحقق أكثر من مليون دولار

يبدو أننا نعيش في عالم المغنية الأمريكية، بيونسيه، ملكة الباي، مع تقدير قيمة تفاعلها ووجودها على مواقع التواصل الاجتماعي بالملايين.

وذكر تقرير جديد عن مواقع التواصل الاجتماعي، أُعد من قبل D’Marie، أن بيونسيه تعتبر الأكثر قيمة بين المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحقيق منشور واحد لألبوم Lemonade أكثر من مليون دولار، من قيمة الإعلان.

ووفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، فإن المغنية الأمريكية تحتل المرتبة الـ 22 في قائمة الشخصيات الأكثر متابعة على مواقع الإنترنت.

ويستند التقرير إلى مجموع البحث والمشاركة لمنشورات المشاهير، كما ذكر أن المغنية، سيلينا غوميز، الشخص الأكثر متابعة على إنستغرام حاليا، لتكون وراء بيونسيه تماما عندما يتعلق الأمر بقيمة المنشور الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان بيونسيه الأخير عن حملها، ساهم في تحقيق هذه القيمة الكبيرة لمنشوراتها.

عكس السير