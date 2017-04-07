بلجيكا : اللاجئون يقبلون على دروس اللغة .. لكن سوق العمل ليس جاهزاً لاستيعاب الجميع

قالت صحيفة “دا مورخن” البلجيكية، إن أعداد الذين يدرسون اللغة الهولندية ارتفعت بشكل كبير بعد أزمة اللاجئين، لكن الأمور لم تكن جيدة فيما يتعلق بالانخراط في سوق العمل.

ففي 2016 سجل 37223 شخص بالغ أنفسهم لتعلم اللغة الهولندية، بارتفاع قدره 33 بالمائة بالمقارنة مع عام 2015، وذلك وفق الأرقام التي أعلنت عنها ليسبيث هومانز وزيرة إقليم فلاندرز لشؤون الاندماج والسكن ومكافحة الفقر ومساواة الفرص والادارة المحلية.

وأكدت هومانز، بحسب ما ترجم عكس السير، أنها كانت مستعدة لهذه الزيادة (في أعداد اللاجئين)، وقالت: “لاتوجد قوائم انتظار .. الجميع يستطيع مباشرة بالبدء بالدروس”.

وفي السياق ذاته، قال “آن مورنهاوت” العضو في برلمان الإقليم: “هؤلاء الناس سيذهبون إلى سوق العمل لكننا لسنا جاهزين لذلك، يوجد من بين القادمين الجدد العديد من ذوي المهارات المتدنية، هل سيجدون عملاً؟”.

وتشير أرقام منظمة العمل والتدريب المهني في إقليم فلاندرز، إلى أن 26 بالمائة من اللاجئين المعترف بهم وجدوا عملاً بعد 6 أشهر، و 37 بالمئة بعد عام.

وتبين أن من يدمج دراسة اللغة بالقيام بتدريب مهني، يحصل على فرصة عمل بشكل أسرع، ويندمج بسهولة، كما أن من يتحدث لغة أخرى كالانكليزية أو الفرنسية، تصبح فرصه أكبر، الأمر ذاته ينطبق على من يملك مهنة قبل وصوله.

وذكرت منظمة العمل والتدريب المهني أنه “يوجد فرص عمل في السوق .. خطة العمل تؤتي ثمارها، لكن الأمر كناقلة بترول لا تستطيع أن تدير اتجاهها بسهولة .. لقد بدأنا بالفعل، لكن يجب علينا الآن المتابعة بالحماسة ذاتها”.

عكس السير