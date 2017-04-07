” تويتر ” يطلق تطبيق الويب ” تويتر لايت ” لأصحاب الاتصال البطيء

أطلق #تويتر تطبيق ويب مخفف مخصص لأصحاب الاتصال البطيء “تويتر لايت” يستهدف المستخدمين في الأسواق الناشئة بآسيا المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية و #أفريقيا، والذين يجربون تويتر لأول مرة على أجهزتهم النقالة.

ويعمل “تويتر لايت”، على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويقدم تجربة ويب محمولة جديدة تقلل استخدام البيانات، وتُحمِّل البيانات بسرعة عند استخدام الاتصالات البطئية، وهو يستهدف شبكات المحمول التي لا يمكن الاعتماد عليها، ولا يأخذ إلا 1 ميغابايت على الجهاز.

وقال تويتر إنه حسنه ليكون أسرع، مع زمن تحميل أسرع بنسبة 30%، إضافة إلى تصفح أسرع للخدمة، وهو يقدم مزايا تويتر الأساسية، مثل الخط الزمني، والتغريدات، والرسائل الخاصة، وأكثر المواضيع تداولًا، والملفات الشخصية، وتحميلات الوسائط المتعددة، والإشعارات.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي “تويتر لايت” مع وضع توفير البيانات، مما يقلل أكثر من كمية البيانات المتنقلة المستخدمة، وفي هذا الوضع، سوف يرى المستخدم معاينات للصور والفيديوهات قبل تحديد أيها يُحمَّل كاملاً وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ومن خلال هذا الوضع يمكن تقليل استخدام البيانات حتى 70%، مما يساعد المستخدمين أصحاب اشتراكات الإنترنت باهظة الثمن.

ويمتاز تطبيق الويب الجديد “تويتر لايت”، الذي طُور بالتعاون مع غوغل، بأنه يوفر مزايا إضافية على متصفح كروم، وغيره من المتصفحات الحديثة على نظام أندرويد، بما في ذلك ميزة الإشعارات.

ويدعم “تويتر لايت”، الذي سيتوفر في جميع دول العالم اعتباراً من اليوم عبر الرابط mobile.twitter.com، أيضاً وضع عدم الاتصال بالإنترنت، بحيث لن تتأثر تجربة المستخدم حال الانقطاع المؤقت للإنترنت.

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