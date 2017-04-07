فارس شهابي يقدم لمريديه حلقة جديدة من الكذب المفضوح .. و الضحية روسيا هذه المرة ! ( فيديو + صور )

قدم فارس شهابي، العضو في برلمان بشار الأسد، وأحد أبرز أزلام النظام في حلب، ودعاة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، أكذوبة جديدة للآلاف من مريديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتضاف إلى قائمة طويلة من الأكاذيب التي يحاول من خلالها تبييض صفحة رئيسه المكللة بالسواد والإجرام.

ونشر شهابي عبر صفحاته في فيسبوك وتويتر صورة لصاروخ ضخم، وعلق عليه بالقول: “أخبار تقول إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 36 من أصل 59 صاروخاً أمريكياً قبل وصولها لأهدافها .. هل يستطيع أي أحد من فريق ترامب تقديم التفاصيل”.

وصورة الصاروخ التي أرفقها شهابي بمعلومته الكاذبة التي نسبها إلى “أخبار” غير موجودة، وإن وجدت ففي صفحات التخاريف الموالية المدارة من قبل أفرع المخابرات أو المراهقين الذين لم يحن بعد موعد سوقهم للخدمة الإلزامية في جيش بشار الأسد، ليست إلا صورة لأحد الصواريخ الروسية التي لم تنفجر بعد أن أطلقتها البارجات الروسية صوب المدنيين في ريف حلب الشمالي.

ومن خلال العودة إلى الصور والمقاطع المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر العديد من الصور والمقاطع المصورة المشابهة، والتي تعود لشهري كانون الثاني وشباط من العام الماضي.

ولا تعتبر هذه “الأكذوبة” الأولى لشهابي، حيث سبق له، بحسب ما رصد عكس السير، أن نقل أسلحة كيميائية من منشأة أمريكية لمسافة تزيد عن 11 ألف كيلو متر ووضعها في حلب، عبر استخدام صورة مزيفة، ووضع ضباطاً من ثمانية بلدان مختلفة في حلب الشرقية المحاصرة، ونشر أسماء مختلقة لهم، إلى جانب العديد من الأكاذيب الأخرى.

يذكر أن شهابي علق على مجزرة الكيماوي الأخيرة في خان شيخون بالقول: “والله كنا نتمنى لو استخدمنا نووي ضدكم يا أبناء العهر والنفاق والخيانة .. ولكن للأسف لا يوجد لدينا نووي ولا كيماوي .. روحوا العبوا غيرها العالم كله بدأ يعرف حقيقتكم النجسة ..!”.

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فارس شهابي ينقل أسلحة كيميائية من منشأة أمريكية لمسافة تزيد عن 11 ألف كيلو متر و يضعها في حلب !

عكس السير