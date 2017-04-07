5 حيل رائعة لا تعرفها على تطبيق ” يوتيوب “

إن كنت تستخدم تطبيق يوتيوب الرسمي على هاتفك الذكي بشكل متواصل، فإليك 5 حيل نراهن أنك لا تعرفها.

الحد من استهلاك البيانات :

عند تصفحك لتطبيق يوتيوب عبر الشبكة اللاسلكية فربما لا تهتم كثيراً لمسألة استهلاك البيانات، إلا إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يفرض بعض القيود على كمية البيانات.

الأهم هنا هو تصفح التطبيق باستخدام بيانات الهاتف، فمشاهدة فيديوهات فائقة الجودة سيعمل على استهلاك البيانات بسرعة كبيرة.

لذلك يُمكنك تفعيل ميزة مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية فقط عند اتصالك بالشبكة اللاسلكية وذلك من خلال الخطوات التالية:

إضغط على الثلاث نقاط الرأسية بالأعلى (أو صورة ملفك الشخصي) ثم اذهب إلى الإعدادات (settings) – إعدادات عامة (General) – ثم فعل خيار تقييد استخدام بيانات الجوال (Limit mobile data usage) وبذلك سيقوم يوتيوب ببث مقاطع الفيديو عالية الدقة عبر الشبكة اللاسلكية فقط.

إيقاف سجل المشاهدة :

إن كنت ترغب بمشاهدة فيديوهات على يوتيوب دون الاحتفاظ بهذه الفيديوهات داخل سجل المشاهدة فيمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

إذهب إلى الإعدادات (settings) – السجل والخصوصية (history and privacy) – ومن الخيارات الظاهرة أمامك فعل خيار إيقاف سجل المشاهدة مؤقتاً (Pause watch history) وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبهذا فإن أي مشاهدة تجريها على يوتيوب لن يتم الاحتفاظ بها داخل سجل المشاهدة، إلا في حال إيقاف تشغيل الخيار السابق.

إيقاف سجل البحث :

نفس الأمر السابق ينطبق على عمليات البحث التي تجريها داخل التطبيق، فإن أردت عدم ظهور عمليات البحث داخل خانة البحث فكرر الخطوات السابقة لكن مع تفعيل خيار إيقاف سجل البحث مؤقتاً (Pause search history).

تخصيص المحتويات الشائعة :

كما نعلم فإن تطبيق يوتيوب يتيح تصفح الفيديوهات الشائعة وفقاً لموقعك الجغرافي عبر تبويب خاص، لكن يُمكنك معرفة المحتويات الشائعة في دولة أخرى من خلال الذهاب إلى الإعدادات (settings) – إعدادات عامة (General) – ثم اختر موقع المحتوى (Content location) بعدها قم باختيار الدولة التي ترغب بمشاهدة المحتويات الشائعة فيها، وعند الضغط من جديد على المحتويات الشائعة في الصفحة الأساسية للتطبيق ستظهر لك الفيديوهات من الدولة المختارة.

فلترة المحتوى :

إن كنت ترغب بتجربة خالية من الفيديوهات غير اللائقة، فوضع تقييد المحتوى قد يساعدك قليلاً في ذلك خصوصاً للفيديوهات التي أبلغ عنها المستخدمين بأنها تتضمن محتويات غير لائقة أو المقاطع غير المناسبة للمشاهدة العائلية.

ولتفعيله إذهب إلى الإعدادات settings – إعدادات عامة General – مرر للأسفل وفعل خيار وضع تقييد المحتوى (Restricted mode) ، بالطبع هذه الطريقة لن تضمن لك تجربة مشاهدة مثالية لكنها تساعد بشكل كبير على تجنب الفيديوهات غير اللائقة.

عكس السير