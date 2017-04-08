امرأة أمريكية تسقط من أعلى جسر في كاليفورنيا بسبب صورة ” سيلفي “

فقدت امرأة توازنها وسقطت من أعلى جسر في #كاليفورنيا بينما كانت تحاول التقاط صورا شخصية “#سيلفي” ، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقالت الشرطة المحلية في ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا، إن امرأة مغامرة سقطت من الجسر، عن ارتفاع 18 مترا، عندما كانت تحاول التقاط صورة سيلفي، مشيرة إلا أنها تعرضت لإصابة في الذراع وكسر في بعض العظام، كما أنها فقدت الوعي ، وذكرت شبكة سي إن إن ، أن المغامِرة كانت برفقة 5 أصدقائها يزورون جسر فورست هيل، بالرغم من أن زيارة والمشي على هذا الأخير غير قانونية، إلا أن المرأة تحدت الجميع وحاولت التقاط صور سيلفي بطرق خطيرة، وهو ما عرض حياتها للخطر.

وكشف أحد أصدقائها أن المرأة كانت تلتقط صورا قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى الوراء ، ويعد فورست هيل أعلى وأخطر جسر في كاليفورنيا، حيث يرتفع بحوالي 220 مترا عن سطح الأرض.

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