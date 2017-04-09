” حفيد مؤسس جماعة الإخوان ” .. طرد المفكر الإسلامي السويسري المثير للجدل هاني رمضان من فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنّ المفكر الإسلامي السويسري المثير للجدل هاني رمضان “المعروف لتبنيه في الماضي سلوكا وادلائه بتصريحات تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام على الأراضي الفرنسية” ابعد مساء السبت إلى سويسرا.

وقالت الوزارة في بيان إن هاني رمضان شقيق الجامعي طارق رمضان وحفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية “اوقف السبت في كولمار (شرق فرنسا) لمناسبة مؤتمر كان يشارك به ورافقته الشرطة إلى الحدود الفرنسية السويسرية”.

واوضحت ان أمرا إداريا بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية صدر بحقه منذ الجمعة.

ونقل البيان عن وزير الداخلية ماتياس فيكل أن “وزارة الداخلية وقوات الأمن مستنفرة بالكامل وستواصل الكفاح بلا هوادة ضد التطرف والتشدد”.

وخلال الأشهر الفائتة ألغيت محاضرات عدة لهاني رمضان في مدن فرنسية مثل روبيه في نهاية كانون الثاني/ يناير ونيم في ايلول/ سبتمبر. وفي شباط/ فبراير الغت مدرسة للمسلمين في منطقة ليون محاضرة له ايضا.

وكان هاني رمضان اثار فضيحة عام 2002 عندما دافع في مقالة نشرتها صحيفة لوموند عن تطبيق الشريعة ورجم المراة الزانية.

وعلى اثر ذلك تم تسريحه من قبل حكومة جنيف من وظيفته كمدرس للغة الفرنسية بسبب تصريحاته “المتعارضة مع القيم الديموقراطية ومع اهداف المدرسة الرسمية”. لكنه حصل بعد ست سنوات على تعويضات عن تسريحه تبلغ 345 الف فرنك سويسري (حوالى مئتي الف يورو).

وطارق رمضان شقيق هاني رمضان ممنوع من دخول الولايات المتحدة. (AFP)

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