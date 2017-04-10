فيلم ” الطفل الزعيم ” يكسب 26 مليون دولار في أسبوع

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة الجديد “ذا بوس بيبي” (الطفل الزعيم) بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي مسجلا 26.3 مليون دولار ، والفيلم من إخراج توم مكغراس ولعب دور البطولة بالأداء الصوتي أليك بولدوين وستيف بوسيمي وجيمي كيميل.

كما احتفظ فيلم (بيوتي أند ذا بيست) الذي تنتجه شركة والت ديزني بالمركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 25 مليون دولار ، والفيلم هو الأحدث الذي يعرض على شاشة السينما في إطار استراتيجية ديزني لتحويل أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية إلى النسخة السينمائية ، وأخرج الفيلم بيل كوندون ولعب دور البطولة إيما واتسون ودانستيفينس ولوك إيفانز.

وفي المركز الثالث جاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (السنافر:القرية المفقودة ) محققا 14.1 مليون دولار وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ويقوم بأداء الأصوات في الفيلم ديمي لوفاتو وماندي باتنكين وجومان جانيلو ومن إخراج كيلي سبيري.

وجاء في المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد (جوينج إنستايل) محققا إيرادات بلغت 12.5 مليون دولار ، والفيلم من إخراج زاك براف وبطولة آن مارجريت وآلان أركين ومايكل كين .

وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة (جوست إن ذا شيل) من المركز الثالث إلى المركز الخامس محققا 7.3 مليون دولار ، والفيلم من إخراج روبرت ساندرز وبطولة سكارليت جوهانسون وبيلو أسبيك وتاكيش كيتانو.

عكس السير