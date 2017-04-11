بالفيديو .. تطبيق ذكاء اصطناعي يحول صور الـ ” سيلفي ” القبيحة إلى رائعة

طوّر فريق عمل من المصممين في جامعة كورنيل الأمريكية بالتعاون مع #أدوبي، تطبيقاً فريداً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من شأنه تحويل صور #سيلفي القبيحة أو العادية إلى رائعة بفضل مجموعة متطورة من أدوات تحرير الصور.

وقال فريق العمل في أدوبي كرييتف كلاود واصفين التطبيق في مقطع فيديو ترويجي للتطبيق “تتطلب الصورة الفوتوغرافية الرائعة من المنظور الصحيح أدوات ومعدات وخبرة في التحرير، ولكن ماذا يحدث عندما نعتمد على قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتحويل الصورة والبورتريهات السيئة والقبيحة إلى جميلة..وكل هذا على الهاتف الذكي”.

ولم يطلق فريق العمل اسماً نهائياً على التطبيق بعد، لكن أطلقوا على الميزة الأساسية التي يحملها التطبيق اسم “deep photo style transfer” بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث يعتمد على عمق المجال وضبط المنظور لتحسين صور سيلفي السيئة والمحرجة، إضافة إلى وضع لمسات جمالية إضافية ومؤثرات من صور أخرى لأشخاص آخرين، بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية.

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