بشار الأسد يرسل رسالة معايدة لرئيس كوريا الشمالية كم جونغ أون

تلقى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة معايدة من بشار الأسد بالذكرى الـ150 السنوية لولادة الرئيس الكوري كيم إيل سونغ.

وأكدت الرسالة، بحسب ما نقلت قناة الميادين التابعة للنظام، الثلاثاء، على “الصداقة في التعاون والشراكة بين البلدين المبنيّة على مصالح الشعبين السوري والكوري الشمالي”.

وهنأ الأسد الشعب الكوري ونظيره أون بحلول الذكرى، مؤكداً على أن شعبي سوريا وكوريا “يعانون من أجل تثبيت حقوقهم المستقلة وتحقيق السيادة الوطنية والأمن والإزدهار”.

بدورها، أكدّت الوكالة الكورية للأنباء، بحسب المصدر ذاته، أن “سوريا وكوريا الشمالية يحتفلان بالذكرى بظل خوضهما حرباً أمام الدول التي تعتمد على سياسات خارجية توّسعية ومهيمنة تسعى إلى سلب كوريا وسوريا من حقهما في تقرير مصيرهما”.

وكانت كوريا الشمالية قد عبّرت عن غضبها حيال قصف أمريكا لأحد مطارات بشار الأسد العسكرية (الشعيرات)، ووصفته بأنه “عمل لا يغتفر”، مؤكدة أن الأسلوب الأفضل للرد هو الاستمرار بتعزيز ترسانتها النووية.

عكس السير