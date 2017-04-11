رسمياً .. نيمار يغيب عن ” الكلاسيكو “

سيغيب نجم برشلونة، البرازيلي #نيمار، عن القمة المرتقبة ضد الغريم التقليدي #ريال_مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد إيقافه لثلاث مباريات عقب طرده في مباراة ملقا، ما يشكل ضربة قوية للعملاق “الكاتالوني”.

ويتأخر برشلونة بفارق ثلاث نقاط عن ريال المتصدر والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

ونال نيمار إنذارين في اللقاء الأخير، السبت الماضي، ما يعني إيقافه لمباراة واحدة، لكن العقوبة زادت بعدما صفق ساخراً من الحكم الرابع وهو في طريقه إلى النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس.

ودون الحكم خيسوس خيل مانزانو هذه الواقعة في تقريره، وبذلك سيغيب اللاعب البرازيلي عن مواجهة ريال سوسيداد في 15 أبريل (نيسان) الجاري، وعن القمة ضد ريال في 23 من الشهر ذاته، وكذلك عن مباراة أوساسونا.

وحصل نيمار على البطاقة الصفراء الأولى لتعطيل اللعب أثناء ركلة حرة لملقا، إذ كان يربط حذاءه أمام الكرة، ثم نال بطاقة أخرى لارتكاب مخالفة ضد روبرتو روساليس.

وكانت هذه أول بطاقة حمراء في مسيرة نيمار مع برشلونة، والأولى بشكل عام للفريق هذا الموسم. ( reuters )

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